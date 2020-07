La relance éco : une explosion des ventes de bière pour la "Brasserie du Mont-Blanc"

Après une belle année 2019 et une production de 65.000 hectolitres de bières, la Brasserie du Mont-Blanc a dû arrêter ses cuves pendant le confinement. Quarante employés se sont retrouvés en chômage partiel ou en télétravail. Depuis le déconfinement et le début de l'été, la demande est fortement repartie à la hausse explique Sylvain Chiron, directeur de la Brasserie du Mont-Blanc, située à La Motte-Servolex près de Chambéry (Savoie).

Pendant le confinement votre brasserie a été complètement à l’arrêt, comment ça se passe depuis le déconfinement ?

Depuis peu les choses sont en train de redémarrer plutôt bien. Ça a repris timidement début juin. Et depuis le début des vacances il semble qu’il y a pas mal de français qui ont choisi de venir se mettre au vert dans nos belles montagnes, donc on a un mois de juillet qui est très très bon. J’espère que ce sera de même pour le mois d’août, mais bien évidemment ça ne rattrapera jamais le trou que l’on a creusé. En tout cas, l’outil de production tourne de nouveau quasi à 100%, on est revenu sur une grosse activité.

Après le confinement il y a eu cette envie chez beaucoup de personnes de partager un verre entre amis chez soi ou dans des bars, est-ce que ça s’est ressenti sur vos ventes ?

Il y a eu effectivement une explosion des ventes dans les supermarchés, c’est-à-dire pour une consommation à domicile. Clairement ça veut dire que les gens se retrouvent entre eux plutôt que d’aller au bistrot. Et nous sommes encore sur cette tendance.

Quelle quantité de bière avez-vous vendu en juillet ?

Sur le mois de juillet on va livrer 10.000 hectolitres de bière, ce qui fait quand même un million de litres ! Les mois d’été sont toujours une grosse période. Ça nous redonne un peu le sourire mais notre grande inquiétude, et c’est l’inquiétude de tout le monde, est ce qu'il va se passer cet hiver pour les stations de ski. Si la saison de ski n’a pas lieu, ou de façon très dégradée, on sera en première ligne et on en souffrirait énormément. Et au-delà de nous c’est toute l’économie des pays de Savoie qui sera mise à mal.

Justement, comment voyez-vous l’avenir pour votre entreprise ?

Pendant ce confinement j’ai appris à dire : « je ne sais pas ». Honnêtement, je n’ai aucune visibilité sur ce qui peut ou ce qui va se passer. Je n’ai aucune certitude, juste un peu d’optimisme !

