La relance éco : une idée pour aider les associations du festival Rencontres et Racines

Pour permettre aux associations présentes habituellement à Rencontres et Racines de surmonter l'annulation du festival, le conseiller départemental du Doubs, David Barbier, propose une billetterie en ligne. Chacun donne ce qu'il veut, et ça compense le manque à gagner.

Annulé à la mi-avril, le festival Rencontres et Racines d'Audincourt fait d'habitude vivre des dizaines d'associations. Cette année, elles vont donc faire face à un manque à gagner important, que veut aider à combler David Barbier, conseiller départemental du Doubs et conseiller municipal d'Audincourt. Il a d'ailleurs écrit une lettre ouverte au maire pour y exposer ses idées.

Parmi ses propositions : une billetterie en ligne. Elle permettrait explique-t-il de compenser la perte des associations. "L’idée c'est de dire par exemple que tout le monde puisse participer, on peut appeler le festival autrement pour l'occasion. Et contre les billets, on reçoit un objet relationnel, un masque, un mug, ou un t-shirt, en déterminant un prix et les bénéfices générés seraient alors versés aux associations", détaille David Barbier.

Une idée à saisir pour les Eurocks ?

Si les associations tirent une grande partie de leur chiffre d'affaire grâce à ce festival, elles ne risquent pas pour autant de mettre la clé sous la porte. "Je crois que notre tissu associatif est quand même toujours très soutenu par les collectivités, donc elles ne risquent pas de mourir. En plus à Audincourt il y a un lien très proche entre les associations et la mairie. Ceci dit, on voit qu'à travers un élément qui n'a pas lieu, leur équilibre budgétaire est fragile", estime le conseiller départemental du Doubs.

Pour le moment, David Barbier n'a reçu aucune réponse de la part de la mairie d'Audincourt. Mais dans sa lettre ouverte il s'adresse aussi à d'autres festivals : "Les Eurocks ou le festival No logo dans le Jura pourrait pourquoi s'inspirer de ce modèle, qui apparemment a bien fonctionné en Allemagne".

