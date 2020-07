La relance éco : l'imprimerie Laplante à Mérignac guette la reprise de la saison culturelle

La relance éco s'intéresse ce matin à Laplante, une imprimerie de près de 25 salariés installée à Mérignac. L'entreprise familiale s'occupe de toute la création, la mise en page, l'impression et la distribution de magazines, de flyers ou encore d'affiches. La société est durement impactée par la crise du coronavirus car elle travaille essentiellement avec le milieu culturel et événementiel. Elle compte notamment parmi ses clients le musée d'Aquitaine de Bordeaux, le festival ODP Talence ou encore le Grand Théâtre de Bordeaux.

Du jour au lendemain, concerts, spectacles et kermesses ont été annulées ou reportées. Crise sanitaire oblige. Laplante a alors perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires en avril et en mai. Elle a du mettre ses salariés au chômage technique, dont cinq le sont encore.

Des commandes de plus en plus rares

L'entreprise essaie aujourd'hui de remonter la pente et relance ses clients mais les commandes se font rares. La société accuse toujours une perte de 30% de son chiffre d'affaires habituel. Olivier Thonier, le responsable de l'imprimerie, redoute un été calme et réfléchit à se séparer de deux de ses salariés.

S'il espère une reprise de l'activité fin août, avec l'annonce des saisons culturelles des mairies et des salles de spectacles, il est inquiet. Selon lui, cette période difficile est partie pour durer. "Je pense qu'il va falloir s'accrocher pendant quelques mois car ça risque de durer jusqu'à mars, voire avril de l'année prochaine", se désole Olivier Thonier. "Il va vraiment falloir être à l'affût et regarder nos prix parce que ça va être la guerre des prix, ils vont être attaqués. Il va falloir faire le dos rond pendant un an."

Une année noire

"Maintenant, on a une super trésorerie, on a une belle boîte qui tourne bien depuis des années et on est bien reconnu sur le département, donc aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes", poursuit-il. "Ceci dit, par rapport à la notion de rentabilité, d'efficacité et de bénéfice, là je pense que ça va être une année noire...".

Selon Olivier Thonier, la communication culturelle va être de plus en plus digitale à l'avenir. Il mise donc désormais sur le numérique pour se diversifier.