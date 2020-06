La relance éco : une lente reprise pour les groupes de musique locaux à Amiens

Avec la réouverture des bars et des restaurants le 2 juin et maintenant la fête de la musique ce dimanche, les groupes de musique locaux reprennent tout doucement le chemin des concerts comme à Amiens après plus de deux mois et demi sans activité.

Les concerts dans les bars et restaurants reprennent progressivement et dans le respect des mesures barrières (photo d'illustration)

A Amiens, les groupes de musique locaux reprennent les concerts après plus de deux mois et demi sans être monté sur scène en raison du confinement. Quelques événements s'ajoutent à leur agenda depuis la réouverture des bars et restaurants le 2 juin et avec la fête de la musique ce dimanche mais pas de quoi encore les faire "vivre".

Le groupe de reprises amiénois Dust a ainsi eu une quarantaine de dates annulées entre la mi-mars et la fin du mois de juin. "Il y a des choses qui se remettent en place dans des restaurants, des bars, même en station balnéaire et encore il faut qu'il fasse beau. Pour des petites soirées privées aussi mais pas en formation complète" explique Loïc le chanteur.

De son côté, Vincent Duez, reprend ce week-end pour des concerts en tant que guitariste du groupe amiénois de reprises soul et jazz So Watt, mais en amateur. Côté professionnel, il joue surtout pour des soirées dansantes et alors que les collectivités notamment ont annulé les événements de l'été comme les 14 juillet et 15 août, il raconte que dans cette branche, il n'y a pas d'activité. Lui a pour le moment une date en septembre et une autre en octobre. Comme les membres du groupe Dust, il touche pour le moment, les indemnités liées au régime d'intermittent du spectacle.