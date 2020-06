"La relance éco" : une "longue période de montagnes russes" pour l'entreprise Hénaff

L'entreprise Hénaff de Pouldreuzic (Finistère) se relance, avec la reprise de l'économie. Mais la période reste fragile : "Après les trois premières semaines d'entrée dans la crise, avec le confinement, nous avons eu des ventes importantes sur certains produits", explique le PDG Loïc Hénaff. "Nous avons ensuite subi des pertes très importantes sur d'autres produits : tout ce que nous vendions en restauration, dans les boutiques, les épiceries fines, et à l'export. Je crois que je pourrais résumer cette période en une longue succession de montagnes russes, avec des hauts, des bas, des arrêts, des accélérations... Une période très intense !"

Le patron bigouden explique aussi que l'agroalimentaire est habitué à vivre avec des mesures d'hygiène drastiques, ce qui a facilité la mise en place des gestes barrières.

Reprise dans les boutiques, les marchés et à l'export

Avec le déconfinement, l'entreprise redémarre un peu : "On peut dire que ça repart, les boutiques qui étaient fermées ont rouvert, la vente sur les marchés redémarre, l'export aussi recommence à bouger", poursuit Loïc Hénaff. "Les grandes surfaces commandent à nouveau, car il y a déjà pas mal de monde en Bretagne, on est mi-juin. La restauration, elle, redémarre un peu plus lentement que prévu, mais on sent qu'il se passe quelque-chose. On a retrouvé des clients qui ne nous avaient pas passé commande depuis plusieurs mois. Toutes nos équipes sont à pied-d'œuvre, et on croise tous les doigts pour que la saison soit belle ! "