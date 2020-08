La relance éco : une micro-crèche ouvrira bientôt dans le parc technologique de La Pardieu à Clermont-Ferrand

Les travaux sont en cours à la micro-crèche des Chemins Enchantés ! Elle ouvrira bientôt ses portes dans le parc technologique de La Pardieu à Clermont-Ferrand, et accueillera une dizaine d'enfants par jour âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

On sent encore la peinture fraîche sur les murs de la micro-crèche des Chemins Enchantés à Clermont-Ferrand. Les travaux sont en cours, mais l'ouverture est pour bientôt. Amandine Amarger est infirmière de profession. Elle a décidé d'ouvrir sa micro-crèche depuis qu'elle est devenue maman, il y a 3 ans. "C'est un local de 140 mètres carrés. On a une partie accueil avec un casier pour chaque enfant. Ensuite, il y a la salle d'activité de 48 mètres carrés avec un petit coin déjeuner, puis une salle à lange et deux espaces dortoir pour les petits et les grands."

Les travaux ont démarré début juin. 90 000 euros ont été nécessaires pour réaménager ces anciens bureaux en micro-crèche. Il a fallu mettre en place des arrivées d'eau et démolir certaines cloisons. Aujourd'hui, il reste le montage des meubles et les finitions. "Il nous reste les petites touches finales avec une décoration assez zen et épurée."

Entre cartons et pots de peinture, la micro-crèche commence à prendre vie. © Radio France - © Emma Saulzet

Ambiance cocooning

La micro-crèche commence à prendre vie. Dans la salle d'activité, la fresque représentant les volcans d'Auvergne est terminée. "J'aimerais donner une ambiance cocooning, où les enfants se sentent bien. Un lieu où les parents déposent leurs enfants sereinement le matin." L'équipe est prête à accueillir les petits en toute sécurité. "Il y a une éducatrice jeunes enfants, trois personnes titulaires du CAP Petite Enfance qui ont une expérience en crèche, et moi-même qui suis infirmière." précise Amandine Amarger.

La fresque colorée à l'image des volcans d'Auvergne est terminée. © Radio France - © Emma Saulzet

La micro-crèche des Chemins Enchantés accueillera une dizaine d'enfants par jour, du lundi au vendredi, âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Il y aurait déjà des intéressés du côté du parc technologique de La Pardieu. "Nous sommes dans une zone qui compte près de 340 entreprises. L'étude de besoin qu'on a réalisé a démontré qu'il y avait un fort potentiel pour l'installation de cette micro-crèche ici." explique Amandine Amarger. Elle a eu plusieurs demandes de parents intéressés pour la rentrée 2020 et même des femmes enceintes pour celle de 2021.

Pour l'instant, Amandine Amarger et son équipe attendent un accord de la CAF et de la PMI pour l'ouverture de la micro-crèche, qu'ils espèrent officialiser pour le 21 septembre.

Emma Saulzet