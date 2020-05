La relance éco : une miroiterie de Poitiers se lance dans la fabrication d'écrans en verre

Avec l'épidémie de Covid-19, la miroiterie poitevine G Vitrage a eu la bonne idée de créer des écrans en verre pour les commerçants et les entreprises. Avec déjà plus de 150 commandes !

Optic 2000, la Mie Câline, les Mutuelles de Poitiers, des cabinets d'avocats... Depuis une semaine et la reprise de l'activité de la miroiterie G Vitrage à Poitiers-Sud, le patron Guillaume Rat croule sous les demandes pour un nouveau produit lancé quelques heures avant le déconfinement : un écran en verre, sur-mesure, qui se pose sur une table de bureau ou sur le comptoir d'un commerçant, pour permettre la fameuse distanciation sociale. "Le verre est un matériau recyclable à l'infini et qui n'est pas issu de l'industrie pétrolière, c'est donc un matériau plus vert", explique le gérant.

Pour cette PME de 17 salariés, née en 1911, cette solution 100% Made in Poitou (les pieds sont fabriqués par une menuiserie de Neuville) est une aubaine qui va permettre de limiter la casse dans cette période difficile. "Cela met un peu de beurre dans les épinards mais surtout, ça redonne la patate à toute l'équipe, autour d'un nouveau projet stimulant. Et puis on met notre petite pierre à l'édifice dans la lutte contre le Covid comme ça" confirme Guillaume Rat.

De la suite dans les idées

G Vitrage ne compte pas s'arrêter là. Et planche déjà sur d'autres concepts. "On est en train de réfléchir à des solutions modulaires pour les salles de réunion et les restaurants", détaille le patron, qui dit espérer "finir le développement d'ici la fin de la semaine". Avant une présentation en magasin et sur leur site internet.