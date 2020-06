La relance éco: une nouvelle boulangerie à Ychoux

France Bleu Gascogne vous raconte la belle histoire du tout nouveau Fournil d'Ychoux racheté par Gaëtan Cossoul boulanger pâtissier déjà propriétaire du Bellis à Mimizan et Gujan-Mestras. Cette boulangerie Gaëtan la connaissait bien pour y avoir fait ses armes il y a près de 10 ans. EN 2019 après une liquidation judiciaire l'affaire est mise en vente. Gaëtan et son associé la rachète aux enchères quelques jours avant le confinement et parvient avec son équipe à ouvrir le nouveau Fournil d'Ychoux le 5 juin dernier. Une prouesse pour cet artisan plein de talent qui a réussi grâce aux entreprises locale à œuvrer pendant le confinement pour pouvoir ouvrir ses portes malgré tout au début du mois. Une création de commerce de bouche et de proximité en pleine crise sanitaire qui a généré de l'emploi sur la commune.

Retrouvez la chronique "la Relance Eco" tous les jours à 7H15 sur France Bleu Gascogne.