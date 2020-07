La relance éco : une nouvelle boutique a ouvert dans le centre de Besse (Puy-de-Dôme)

Des sacs, des portefeuilles, des bijoux, des foulards et de nombreux autres accessoires : voilà ce qui vous attend dans la boutique "Pluie d'étoiles" qui vient d'ouvrir au cœur du village de Besse, dans le massif du Sancy. Séverine Chanet s'adresse à une clientèle féminine, mais elle n'exclut pas de se diversifier. Malgré le contexte risqué, elle a tenté le coup : "J'avais pris ma décision d'ouvrir un commerce durant l'hiver. Je l'avais prise avant le coronavirus, bien évidemment. Du coup, ça ne m'a pas arrêtée, j'ai voulu continuer. Et j'y suis arrivée." confie-t-elle. Séverine peut compter sur son expérience : 20 ans en tant que vendeuse, en boutique et à domicile.

Des clients au rendez-vous

Bonne surprise pour elle, les clients sont au rendez-vous. Dès le jour de l'ouverture, les habitants du village ont poussé la porte de sa boutique. "Ils ont su jouer le jeu", assure-t-elle. Grâce à sa publicité sur les réseaux sociaux, des clientes de Chamalières et de Clermont-Ferrand ont aussi fait le déplacement. "Et ça permet de monter à Besse, le village est tellement agréable" confie-t-elle dans un sourire.

Des débuts prometteurs

Et son initiative pourrait bien redynamiser le bourg.

Avant ce local était fermé. Donc là, au contraire, ça donne un peu plus de vie dans le quartier. Ça fait un magasin de plus ouvert.

Son naturel optimiste lui fait espérer un bel été avec les touristes. Séverine compte sur son chiffre d'affaires sur les mois de juillet et d'août pour compenser les recettes moins élevées pendant la "saison morte" entre octobre et novembre.

Et sa recette semble fonctionner. Depuis le début du mois, les résultats sont là. Elle confie même avoir multiplié par trois ces objectifs de ventes.

Johan Maviert