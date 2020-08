La relance éco : une nouvelle brocante à Saint-Hilaire-le-Chateau

"Oui, c'est un pari, mais il faut se lancer des défis", affirme avec un sourire Martine Meillat, qui annonce de but en blanc son objectif de continuer à avancer, malgré la crise sanitaire. Elle tient déjà une brocante à Bourganeuf, elle se spécialise aussi dans la décoration de jardin.

L'activité de brocante a beaucoup souffert pendant le confinement et l'affluence des clients n'est pas encore revenue à la normale. "Les gens me semblent moins mordus de mobilier, en ce moment", estime Martine Meillat. A Saint-Hilaire-le-Chateau, la boutique a ouvert le 21 juillet, avec un démarrage très correct. Martine Meillat dispose d'un coin de verdure, où elle peut aussi servir des boissons non alcoolisées. "Les gens s'arrêtent, ils apprécient le cadre champêtre. Cela dit, je n'ai pas encore assez de recul, il faudra voir d'ici la fin de l'été."

Pour l'instant, Martine Meillat prévoit de garder cette nouvelle brocante ouverte pour toute la durée de l'été. La suite dépendra de la situation sanitaire et économique.

Martine Meillat, patronne de la brocante de Saint-Hilaire-le-Chateau Copier

La boutique est ouverte tous les jours de 10h à 18h30, sauf les lundi et les mercredis.

A noter que malgré les travaux sur la routes, les commerces de Saint-Hilaire-le-Chateau restent ouverts et accessibles.