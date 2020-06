"La relance éco" : une nouvelle eau minérale va voir le jour en Ariège malgré la crise sanitaire

Une usine d’embouteillage est en construction à Mérens-les-Vals, près d’Ax-les-Thermes, en Ariège. Elle est créée par la Compagnie des Pyrénées qui lance une nouvelle eau minérale. Le chantier n'a pas pris trop de retard malgré le confinement du pays. Le dirigeant de l'entreprise, Damien Chalret du Rieu, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

"On a eu deux mois de retard, mais grâce à la bonne volonté de notre contractant général, on a récupéré un mois." — Damien Chalret du Rieu

Le chantier n'a pris qu'un mois de retard pendant le confinement. "On travaille en 2x8", explique Damien Chalret du Rieu qui salue l'investissement de son contractant général (comprenez l'entreprise qui chapeaute l'ensemble du chantier).

Cette nouvelle eau minérale appelée Eau Neuve va être puisée dans une source jusque-là inexploitée et s'inscrira dans un projet éco-responsable explique le dirigeant de la Compagnie des Pyrénées : "De la naissance du produit jusqu'à sa mort on a pris un certain nombre d'engagements, typiquement la préservation de la ressource [...] on travaille sur des matières alternatives au plastique comme le carton [...] on est 100% énergie verte".

"On sait d'où on vient et on sait où on va, on va favoriser les gens du pays."— Damien Chalret du Rieu

Damien Chalret du Rieu veut recruter le personnel nécessaire à son usine au sein même de la vallée : "On sait d'où on vient et on sait où on va, on va favoriser les gens du pays. C'est un engagement moral qu'on a pris avec les populations locales". Dix-huit personnes ont déjà été recrutées, "à terme on sera quarante", précise le dirigeant ambitieux. L'Eau Neuve sera commercialisée, si tout va bien, début 2021.