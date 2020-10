La relance éco : une nouvelle machine qui écosse les haricots pour relancer le Coco de Paimpol

Le Coco de Paimpol n'a plus la cote. Face à la stagnation des ventes du haricot, ses producteurs ont décidé d'investir dans une nouvelle machine sur leur site industriel de Camlez. Elle permet d'écosser le haricot mécaniquement et non plus à la main. "Les nouvelles générations veulent tout, tout de suite, et n'ont pas envie d'écosser le haricot", explique Hervé Guézou, producteur maraîcher et responsable régional du coco de Paimpol. Cette machine permet ainsi de mettre en vente des barquettes de coco de 220 grammes, de 400 grammes, sous film plastique mais aussi en surgelé. L'objectif de cette nouvelle machine, c'est "d'élargir notre clientèle, maintenir nos ventes et garder la production ici en Bretagne", raconte Hervé Guézou. En retirant l'étape de l'écossage, on permet aux jeunes de ne pas remplir leurs poubelles avec des gousses et d'éviter de l'encombrement dans les cuisines, selon le maraîcher.

1,3 milliard d'euros d'investissement

Cette nouvelle machine et la salle de production représente un coût d'environ 1,3 milliard d'euros. "C'est une grosse somme que l'on espère amortir sur plusieurs années. Heureusement, nous avons reçu une aide financière de l'Union européenne et de la Région Bretagne", précise Hervé Guézou. La nouvelle salle de production pourra également servir à d'autres légumes, comme les surgelés de brocolis, de choux-fleurs. Plusieurs essais sont en cours pour élargir la gamme de légumes directement prêts à la consommation.