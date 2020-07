"La relance éco" : une nouvelle salle de cinéma à Plestin-les-Grèves

C'est le grand jour au cinéma le Douron, à Plestin-les-Greve ! La première séance dans la nouvelle salle, inaugurée ce mercredi soir.

Pour la première séance, le cinéma associatif propose la projection du film "La communion", en VO. Cette salle de 80 places permet une programmation plus audacieuse, qui ne remplirait pas une grande salle.

La Présidente du cinéma associatif Marie-Thérèse Le Pape explique que cette salle, plus petite, vient compléter celle de 180 places : "Nous voulions créer cette deuxième salle pour donner plus de visibilité aux films qui passent souvent trop vite et conforter nos labels Art et essai et Jeune public".

Le cinéma Le Douron de Plestin existe depuis 1956 et accueille déjà près de 30.000 visiteurs par an. Avec les deux salles, le cinéma associatif pourra faire six séances par jour.