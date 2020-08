La relance éco : une nouvelle usine de masques s'installe à Bondy et crée 40 emplois

La relance éco comme tous les matins de l'été sur France Bleu Paris. On fait un zoom sur un domaine, une activité qui redémarre après la crise du coronavirus. Et s'il y a un produit qui se vend bien en ce moment, c'est le masque. Une nouvelle usine s'installe à Bondy en Seine-Saint-Denis.

Les usines de masques chirurgicaux ont poussé comme des champignons pendant la crise. Rien que chez nous, au Blanc Mesnil en Seine-Saint-Denis, à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Bientôt aussi à Lieusaint en Seine-et-Marne.

Et si ces usines ont quelques peu ralenti la cadence, au déconfinement, vendant difficilement leurs masques à des Français et Franciliens en quête de grand air et de liberté, le rebond de l'épidémie et les mesures de protection qui l'accompagne depuis quelques semaines, ont redonné un coup de booste à la filière. Le masque obligatoire en extérieur dans de nombreux quartiers, centres villes de la capitale et de l'Île-de-France notamment. Le masque obligatoire en openspace au bureau dès le 1er septembre aussi.

Franck Boubli : "Nous comptons doubler notre capacité de production d'ici 2021, et donc la main-d'oeuvre qui va avec."' Copier

A Bondy, en Seine-Saint-Denis, Franck Boubli, cofondateur de l'usine du 'Masque français', ne se fait donc aucun souci pour l'avenir. "La France a encore doublé sa capacité de production, passant de 20 millions à 40 millions et espère atteindre les 100 millions d'ici la fin de l'année", calcule l'entrepreneur. "Pas de problème à trouver des clients", confie ainsi celui qui vend depuis trois semaines dorénavant à des entreprises privées devant fournir le masque à leurs salariés, à des groupements d'Ehpad aussi et bientôt "directement aux particuliers". Le 'Masque français' serait ainsi la première entreprise à proposer la vente en ligne, à des prix défiant toute concurrence promet Franck Boubli. "19,90€ la boîte de 50 masques".

Un masque "100% Île-de-France"

Le tout produit localement, se vante l'entreprise. "Tout est fait dans notre usine de Bondy. De la mise en place, à la fabrication, la découpe, la mise des élastiques." Un approvisionnement local et maîtrisé, une réduction de l'empreinte carbone dit la plaquette de l'entreprise.

Et des emplois locaux insiste aussi l'entrepreneur. "Nous n'embauchons que des gens du département" de Seine-Saint-Denis. 40 emplois créés jusqu'ici et "nous comptons doubler notre capacité de production d'ici 2021 et donc la main-d'œuvre qui va avec. Nous avons besoin de minimum six salariés par machine de production. Plus on aura de machines, plus on aura de salariés", conclut Franck Boubli.