"La relance éco" : une nutritionniste francilienne retrouve des patients "inquiets" après le confinement

Après deux mois de confinement, difficile de fermer le bouton du pantalon. De nombreux Franciliens se reprennent en main pour perdre les kilos pris ces dernières semaines, notamment en allant voir Emilie Défendini, nutritionniste à Argenteuil (Val-d'Oise). Après avoir perdu la moitié de ses rendez-vous pendant le confinement, elle retrouve des patients "qui ont beaucoup d'anxiété" à cause de l'épidémie. Elle a aussi donné des conseils à ceux qui veulent rééquilibrer leur alimentation ce vendredi matin sur France Bleu Paris.

Un confinement difficile pour la nutritionniste

Le mois de mars est d'habitude la pleine saison pour les nutritionnistes qui reçoivent, en plus de leurs patients habituels, ceux qui préparent les vacances et veulent s'affiner avant de mettre un maillot de bain. Emilie Défendini n'a eu qu'une quarantaine de rendez-vous en téléconsultation, tout juste de quoi payer ses charges.

Le déconfinement lui fait donc du bien, puisqu'elle retrouve ses clients. "Des patients inquiets, que je n'ai pas eu en téléconsultation pendant la période du confinement... Ce sont des patients qui ont beaucoup d'anxiété avec cette épidémie et qui se sont réfugiés dans la nourriture pour se faire plaisir et également pour combler l'ennui", explique-t-elle.

De nouveaux patients considérés à risque face au covid-19

Des spécialistes, comme des pneumologues, envoient à Emilie Défendini de nouveaux patients depuis peu. "Ils agissent en préventif, car les pathologies associées à l'obésité sont des facteurs aggravants du covid-19", affirme-t-elle.

Et pour accueillir tous ces patients, elle va travailler plus. Six jours sur sept au lieu de cinq. "Il va falloir travailler davantage pour amortir les investissements nécessaires aux mesures d'hygiène", reconnaît la spécialiste qui a tout prévu pour garantir la sécurité de tous dans son cabinet. Masques obligatoires, blouse, plexiglace sur son bureau, balance connectée, mais une prise de mensuration "au contact" avec désinfection du mètre, de la balance, "entre chaque rendez-vous, avant, pendant, après !"

Pas de régime, mais un rééquilibrage alimentaire"

Vous avez envie de perdre quelques kilos ? La nutritionniste ne veut pas utiliser le mot "régime". Ses conseils ? "Scinder son alimentation en trois repas, riches en vitamine C, en antioxydant pour renforcer son organisme pour faire face au coronavirus qui circule toujours, manger des végétaux, des fruits rouges, kiwis, oranges, avec un apport en oméga 3 grâce aux noix notamment !" A vos potagers (urbains) ! Une interview à réécouter ici.

