La relance éco : une période difficile pour les emplois saisonniers

Quel est le niveau d'offre d'emplois cet été sur l'arrondissement de Beaune ?

Géraldine Boyer : sur l'hôtellerie et la restauration, on a un niveau d'offre d'emplois qui est très faible par rapport aux années précédentes. Les employeurs travaillent d'abord avec leur personnel avant de recruter des saisonniers. On a pas mal de jeunes sur le carreau par rapport à cette situation.

Quels sont les secteurs porteurs qui ont besoin de main d'oeuvre ?

Dans le Val de Saône, on a eu un gros recrutement pour travailler dans la castration du maïs. On a eu 650 jeunes qui ont été pris. Dans l'Auxois, les besoins sont liés au bâtiment et aux gros oeuvre.

"Avec les vendanges, on a une carte à jouer pour les emplois saisonniers." - Géraldine Boyer, directrice adjointe de la mission locale et rurale de Beaune

Les jeunes vont-ils galérer pour trouver un job d'été ?

Oui, on est sur un niveau de recrutement beaucoup plus faible. Après, on a la perspective des vendanges qui vont démarrer à la mi-août. C'est la carte locale à jouer. On espère que les employeurs vont jouer le jeu. On espère que les mineurs âgés de 16 à 18 ans qui ont toujours beaucoup de mal à trouver un job d'été seront privilégier pour travailler dans les vignes.

On est le 7 juillet : est-ce qu'il est trop tard pour trouver un job d'été ?

Non, il n'est jamais trop tard pour trouver un job d'été, voire un job tout court. On reste en veille sur tous les postes. On est en lien avec les employeurs. On travaille enfin avec l'intérim qui apporte des opportunités l'été.

