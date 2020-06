La relance éco : une production au beau fixe dans la savonnerie de Limoges "Nature et Limousin"

A Limoges, la savonnerie artisanale "Nature et Limousin" n'est pas restée les bras croisés pendant le confinement. La production de savons et de produits d'hygiène ne s'est pas arrêtée bien au contraire. Elle s'est même diversifiée, et depuis le 11 mai le magasin voit arriver de nouveaux clients.

Pour certaines savonneries ça marche très fort depuis le début de la crise sanitaire car pour les produits d'hygiène la demande est croissante et à la petite savonnerie artisanale de Limoges "Nature et Limousin" l'activité ne s'est jamais arrêtée. "Nous avons de la chance" explique Alain Dougnac, le co-gérant de l'entreprise familiale. "Nous avons été sollicités pour produire du gel hydroalcoolique et nous en avons notamment fourni aux organismes de santé ce qui nous a permis de toucher une nouvelle clientèle qui vient aujourd'hui découvrir notre magasin". Mais dans le même temps la production de savons ne s'est jamais non plus arrêtée.

Un attrait pour les produits naturels et locaux

Parmi ses nouveaux clients la savonnerie a vu arriver de plus en plus de personnels de santé. Ils achètent notamment des crèmes pour les mains qui ne sont pas épargnées à force de se passer du gel hydroalcoolique. Mais ce que constate aussi Alain Dougnac c'est que les gens pensent beaucoup plus à leur santé. "En venant chez un artisan local ils savent comment nous produisons et on ressent un véritable attrait pour les produits naturels et locaux".

Un volume de production à la hausse

Dans la savonnerie artisanale de Limoges les 6 personnes qui y travaillent sont à pied d'oeuvre et Alain Dougnac envisage de recruter d'autres personnes pour répondre à une demande déjà croissante. Et même s'il n'a pas encore finaliser les comptes il estime que son chiffre d'affaire devrait progresser cette année de 20 à 30 %. Grâce à l'agrément de l'Agence régionale de santé, il peut aussi continuer à produire du gel hydroalcoolique jusqu'au premier septembre.