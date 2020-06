La relance éco : une réorganisation complète pour le chantier du Crédit Agricole à Saint-Étienne

En travaux depuis fin 2017, la rénovation du siège du crédit agricole a dû être complètement stoppée pendant la crise. Depuis le déconfinement, Nicolas Charpentier fait tout pour que l'activité reprenne, mais cela ne dépend pas que de lui.

"L'industrie qui nous fournit les matériaux elle s'est arrêtée net. Dons il a fallu d'abord qu'elle reprenne. Parce que remettre les gars sur le chantier c'est une bonne chose mais s'ils n'ont pas de quoi produire, ça ne sert absolument à rien." explique-t-il.

Réorganisation des plannings de tous les travailleurs

En bon planificateur, il a relevé le défi de réorganiser complètement un chantier où travaillent habituellement 150 ouvriers. Tout cela en respectant les nouvelles règles sanitaires mise en place dans le secteur du bâtiment.

"On a créé des plages horaires d'utilisation de la base vie. Telle entreprise arrive à telle heure le matin, déjeune à telle heure, s'en va à telle heure. Donc ça c'est une contrainte supplémentaire pour les entreprises, qui ne cadre pas forcément avec leurs habitudes. Mais elles sont obligées aujourd'hui de s'y plier pour pouvoir mettre le maximum de monde sur le chantier. C'est un besoin économique pour les entreprises, elles ont besoin de facturer pour pouvoir vivre et survivre. Donc on a mis au point un planning de reprise sur les mois de mai et juin. On a fait des plans de phasage à la main avec des zones d'intervention pour chaque corps de métier. Le but c'est que ça soit juste et efficace." affirme Nicolas Charpentier.

L'horizon de la fin de chantier s'éloigne encore

Quant à l'impact de la crise sanitaire sur les délais, il est encore trop tôt pour estimer une date de livraison selon Nicolas Charpentier. Mais le chantier avait déjà 6 mois de retard à cause de travaux de désamiantage, la date de livraison initiale était fixée au mois de mars de cette année.