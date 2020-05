La relance éco : une reprise en douceur pour les auto-écoles en Lozère

SAID MAKHLOUFI

Désormais, masques, gel hydroalcoolique, et limitation du nombre de personnes sont la norme dans les salles de leçons de code.

A l’auto- école JPM, une réorganisation des locaux a été nécessaire pour assurer l’accueil des élèves : « le port du masque est obligatoire, les séances de codes se font sur rendez-vous avec 5 personnes maximum à chaque fois", explique Justine Bonhomme, responsable de l’auto-école. Mais le plus gros problème se situe au niveau de la voiture. « On désinfecte tout ce qui a pu être touché. Et tout le monde porte un masque. »

Pas d’examen pour le permis de conduire

Si pour les leçons de moto, la pratique en plein air diminue les risques de transmission du coronavirus, c’est plus compliqué pour les leçons de conduite en voiture, l’élève et le moniteur sont forcément assis l’un à côté de l’autre à l’avant du véhicule.

Aucun protocole sanitaire n’a pour le moment été établi. En attendant, les gérants d’auto-écoles qui ont repris les cours de conduite s’adaptent et tentent d’appliquer des mesures pour limiter la propagation du virus.

Les examens théoriques du code de la route ont repris lundi 11 mai. Selon l’échéancier envisagé par le gouvernement, les examens pratiques permettant d’obtenir le permis B (voiture) pourraient être de nouveau organisés "aux alentours du 2 juin"