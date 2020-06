La relance éco : une reprise encore à cimenter pour le BTP du Pays Catalan.

BTP et coronavirus / illustration

C'est un redémarrage lent, mais bien réel. Après un arrêt quasi total au début du confinement, "on considère aujourd’hui que _75% des chantiers du département ont repris_" explique Laurent Maturana, le président de la fédération du BTP dans les Pyrénées-Orientales. Selon lui, "on sera à 100% à la mi-juin".

Pour autant, ça ne signifie pas que le retour à la normale est pour demain. "Ce n'est pas parce qu’on reprend que les problèmes ne sont plus là." regrette Laurent Maturana. En effet, les contraintes sanitaires mises en places sur les chantiers ralentissent considérablement le travail. "La production n'atteint pas les pics que nous avions avant l'apparition du coronavirus."

Le secteur sait aussi que les prochain mois seront difficiles. _"_On s'attend à un choc économique sans précédent à cause de la crise." Pour le président de la fédération du BTP, "cela engendrera des faillites en cascade et des licenciements massifs à la rentrée."

L'interview de Laurent Maturana est à réécouter ici.