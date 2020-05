"La relance éco" - Une reprise "encourageante" pour le propriétaire de la librairie Pages et Plumes à Limoges

Après le confinement, place au déconfinement et à la relance de l'activité ! "La relance éco", c'est le nom du rendez-vous sur France Bleu Limousin qui, à 7h17 tous les jours, succède logiquement à "tous confinés". Ce rendez-vous vise à illustrer la façon dont l'activité globale repart sur notre territoire.

Ce mercredi, nous nous intéressons à un cas d'espèce. Celui d'un commerce bien connu à Limoges, la librairie Pages et Plumes située au pied des Halles Centrales. Un commerce repris en plein confinement ! Le pire scénario possible. "Là où je devais signer le 1er avril, la signature s'est fait au 30 avril, avec pratiquement 1 mois de décalage. Je trépignai un peu de mon côté parce qu'on voit la situation et le temps qui passe et on a l’impression de ne pas pouvoir beaucoup agir" rembobine Sébastien Lavy, le nouveau gérant, qui pendant ces deux mois de confinement, aura eu le droit à une formation express à la gestion de crise d'une petite entreprise. Il était temps de démarrer pour de bon. "Là, d'être concrètement dans le bain, ça me permet de regarder devant et d'avancer" souffle, forcément soulagé, celui qui était encore salarié de la librairie il y a quelques mois.

Je suis revenu dans la librairie il y a 3 semaines... pour anticiper cette réouverture

Après une 2e quinzaine du mois de mars et un mois d'avril à l'arrêt complet, il a lancé un drive, avec succès. Il a aussi trouvé une clientèle assez importante grâce aux commandes par internet. Mais l'enjeu majeur était bien sûr la réouverture de la librairie. "Je suis revenu dans la librairie il y a à peu près 3 semaines. L'objectif, c'était d'anticiper cette réouverture. Tout d'abord en permettant à mes salariés, donc mes collègues, d'avoir tous les moyens de protection nécessaires pour faire face" explique-t-il. D'abord inquiet à l'idée de s'équiper, il a finalement trouver "assez rapidement" grâce aux solidarités et initiatives locales en Limousin. Que ce soit pour le plexiglass qui protège la caisse, le gel hydroalcoolique ou les masques.

Des règles communes avec les autres librairies indépendantes du centre ville

Il a ensuite tenu à se mettre d'accord sur des règles communes d'hygiène à imposer aux clients avec les autres librairies indépendantes du centre ville de Limoges (Anecdotes, BD Rêve et Rev'en pages). "Les principaux axes de sécurité mis en avant, c'est le port du masque obligatoire pour venir chez nous, se laver les mains avec le liquide hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée. Si on veut feuilleter des livres, il faut avoir les mains les plus propres possibles." Et si possible, éviter de venir avec plusieurs enfant, le principe étant plutôt un adulte et un enfant. Dans ce beau commerce aux passages parfois exigus, un parcours a aussi été dessiné pour éviter que les clients se croisent de trop près, avec une entrée unique désormais côté bandes-dessinées. Après avoir limité le nombre de clients simultanés à 16 le jour de l'ouverture lundi, il a préféré redescendre à 12 personnes. Cela évite une trop grande affluence à la caisse, même si "cela demande un peu d’attente à l’extérieur mais les gens comprennent assez bien, donc pour l'instant, tout se passe bien."

Parcours fléché et matériel d'hygiène sont en place pour accueillir au mieux la clientèle © Radio France - Jérôme Ostermann

C’est vrai que la fréquentation est déjà là. "Lundi à 14h, on avait déjà une file d'attente. C'est plutôt réconfortant après toutes ces semaines de fermeture. Ça montre qu'il y avait vraiment cette volonté de retrouver le livre et la lecture" se réjouit Sébastien Lavy. Si certains éditeurs ont continué à sortir des livres via les supermarchés et les gros sites de vente sur internet, la plupart ont décalé de nombreuses sorties. Parfois jusqu'en 2021. "Cela permet de privilégier en ce moment, des auteurs très grand publics comme Guillaume Musso ou Joël Dicker par exemple. Cela devrait nous permettre d'avoir une clientèle importante qui va venir en magasin" explique le nouveau patron de Pages et Plumes. "On a aussi la chance de travailler avec beaucoup de bibliothèques. Ce sont des gens qui ont reporté leurs achats mais qui vont aussi venir nous soutenir de ce côté là" anticipe Sébastien Lavy. Et même si il tient à rappeler que les librairies font partie des commerces à réaliser le moins de marge, l'essentiel est là car selon lui, ce début de déconfinement est "encourageant pour la suite."