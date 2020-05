La relance éco : à Annecy, une reprise tout en douceur pour la Compagnie des bateaux du lac

Ce jeudi, un seul des six navires de la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy reprend ses croisières avec deux fois moins de passagers et port du masque obligatoire. Selon le président de la Compagnie, la crise liée au coronavirus devrait entraîner une chute de 70% du chiffre d’affaires.

Pour la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy, le redémarrage va se faire tout en douceur. "Nous allons reprendre avec un seul de nos six navires", explique Philippe Gausset, le directeur de la société spécialisée dans les croisières lacustres. La reprise est programmée ce jeudi 21 mai avec trois départs (à 11h15, 14h15 et 16h). La Belle Étoile, le bateau retenu pour ce retour sur le lac, partira avec deux fois moins de passagers qu’avant le confinement. "Pour respecter les règles sanitaires, nous avons limité la capacité à 100 personnes avec un siège sur deux."

Nous avons limité la capacité à 100 personnes avec un siège sur deux—Philippe Gausset, président de la Compagnie des bateaux du lac d'Annecy

Masques à bord

À bord de la Belle Étoile, les passagers devront porter un masque. "Nous leur donnerons également du gel hydroalcoolique avant de monter à bord", détaille Céline Saccani. La responsable de la navigation pour la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy indique également que des "files d’attente seront mises en place pour que les clients puissent choisir l’avant ou l’arrière du bateau". Le personnel naviguant portera lui aussi un masque et des gants. "Le navire sera également désinfecté entre chaque rotation."

ECOUTEZ Céline Saccani. responsable de la navigation pour la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy. Copier

Chiffre d'affaires en baisse de 70%

Interrogé sur l’impact de la crise du coronavirus son activité, Philippe Gausset estime qu’elle va engendrer une chute de "70% de son chiffre d’affaires". "Nous avons des soutiens des banques et de l’État sur la trésorerie mais nous allons devoir être vigilants. Mais cet été, nous n’embaucherons pas de saisonniers, poursuit-il. Maintenant il faut penser à l’avenir et le rebond passe par un changement de propulsion de tous nous bateaux." Passer du thermique à l’hybride voir au tout électrique est une nécessité. "Nous avions envisagé de la faire d’ici cinq ans mais là, si nous sommes aidés, nous pouvons le faire en un an. Avoir des bateaux plus propres pour protéger l’environnement c’est essentiel pour le futur."

ECOUTEZ Philippe Gausset, le président de la Compagnie des bateaux du lac d'Annecy. Copier

Le Libellule pourrait rester à quai

Preuve que la saison qui arrive ne sera pas tout à fait normale, le fleuron de la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy pourrait rester à quai. "Je ne sais pas si nous pourrons faire tourner le Libellule cette année", reconnait Philippe Gausset. L’emblématique bateau restaurant privé de la moitié de ses passagers ne serait plus rentable. "Il faut un douzaine de personnes pour le faire naviguer et assurer les repas, avec seulement 100 personnes, cela n’a plus beaucoup d’intérêt."

►Ce jeudi 21 mai, les bateaux peuvent également de nouveau naviguer sur le lac du Bourget et sur le lac d'Aiguebelette, mais en respectant là-aussi des règles sanitaires liées à la prévention face au Covid-19.

Privé de la moitié de ses passagers en raison des règles sanitaires, le Libellule, le bateau restaurant du lac d'Annecy devrait rester à quai cet été. © Radio France - Richard Vivion