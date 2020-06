"La relance éco" : une saison hippique au ralenti en Bretagne

Phillippe Deroyand est entraineur, éleveur et driver, c'est à dire spécialiste du trot. Dans son écurie de Romagné, près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, il possède une trentaine de chevaux, dont une vingtaine en compétition. Les réunions hippiques ont repris à huis clos dans certains hippodromes mais souvent de première catégorie. Philippe Deroyand a l'habitude de faire courir ses trotteurs sur des pistes moins sélectives, mais elles sont fermées. "On n'est pas sur le même pied d'égalité, les chevaux ont chacun leur catégorie" explique l'entraineur-éleveur. "Quand on fait naitre des poulains, on ne souhaite pas nécessairement qu'ils courent à Vincennes. Ils peuvent être plus compétents pour concourir en Bretagne, à Javené, Landivisiau ou Rostrenen. On aime bien gagner aussi sur ces champs de courses là".

L'attente du public

Entre les annulations et le huis clos, la saison hippique se déroule au ralenti. "Les courses hippiques, c'est un sport, mais c'est aussi un spectacle, il nous faut donc du public " rappelle Gilles Carrof président de la Société des courses de Saint-Malo dont les réunions se déroulent à huis clos "nous avons des contraintes économiques, l'absence de public, c'est l'absence de recettes". Actuellement les paris du PMU ne sont possibles que sur 3 réunions quotidiennes au lieu de 10 habituellement.

Le retour d'une activité normale

Philippe Deroyand, qui travaille avec sa compagne, n'a pas embauché comme il le prévoyait. Pendant le confinement il a vécu sur ses réserves financières, mais maintenant il faut reprendre une activité normale. "Je suis basé sur un fonctionnement de location c'est à dire je gagne de l'argent quand mes chevaux figurent en course. J'ai une obligation de résultats". Deux de ses chevaux ont déjà gagné deux courses depuis le déconfinement. L'entraineur espère un retour du public dans les hippodromes pour début juillet.