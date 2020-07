La relance éco : une société nordiste invente un sas de confinement pour lutter contre le Covid

En pleine crise sanitaire du coronavirus, la société Delta Neu, basée à la Chapelle d'Armentières, dans la métropole de Lille (Nord) et spécialisé dans le traitement de l'air en milieu industriel a mis au point un sas de confinement.

Il s'agit dune sorte de cabine gonflable, mobile qui peut être montée en moins d'une minute et au sein de laquelle une machine de purification de l'air est accrochée.

Cela permet donc de créer un environnement sain et sécurisé pour y confiner des patients atteints du Covid-19.

Les cabines peuvent être de tailles différentes pour répondre aux besoins.

Des débouchés en France et à l'étranger

Elles ont été utilisées au plus fort de la crise dans des hôpitaux en région parisienne et dans les hôpitaux de campagne montés dans l'Est de la France.

Delta Neu, assure avoir des contacts avec des clients aux Etats-Unis et en Inde où le virus circule très activement.

En France, la société pense pouvoir intéresser les services des pompiers ou les gendarmeries.

Mais Delta Neu ne pense pas qu'à la lutte contre le coronavirus. Son innovation pourrait très bien aussi être utilisée dans l'industrie nucléaire pour créer une atmosphère sécurisée pour des interventions ou encore pour les chantiers de désamiantage.