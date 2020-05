La relance éco : une société stéphanoise crée un moteur de recherche éthique pour "le monde d'après"

Construire "le monde d'après". C'était l'invitation d'Emmanuel Macron aux entrepreneurs et aux Français au début du confinement pour lutter contre le coronavirus. À l'heure du déconfinement, la société stéphanoise Coora spécialisée dans le référencement répond à cette invitation en lançant Youa, un moteur de recherche éthique et durable sur internet. "On se pose la question de comment contribuer au monde d'après. À travers notre métier qui est le web, on s'est dit : qu'est-ce qu'on peut apporter ? Pour moi le monde d'après, c'est un monde qui doit être plus solidaire, plus écologique, économiquement viable. On a rien inventé par rapport à ça, c'est le développement durable. On a fait en sorte de décliner notre métier de référencement payant sur internet à notre propre produit à travers ce projet Youa." explique Raphaël Condamin, fondateur de cette société.

Raphaël Condamin, fondateur de Coora et du moteur de recherche Youa

Raphaël Condamin, le fondateur de Youa - DR

Comment ça marche ?

"C'est d'abord un moteur de recherche généraliste qui permet de répondre à des recherches de vraiment tous les jours. Et puis on va retrouver une partie où on va répondre à des recherches de personnes un peu plus engagées dans le développement durable. Là, on va filtrer les sites sur des critères de développement durable. On s'appuie notamment sur les 17 objectifs de l'ONU pour choisir si un site est éligible ou non à cette rubrique. On va retrouver des critères comme la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, les énergies renouvelables ... il y en a 17 qui ont été lancés par l'ONU en septembre 2015 autour du projet Agenda 2030."

Un projet participatif

"Le moteur de recherche est en lancement. On a une phase de lancement qui progresse bien. Maintenant, c'est un départ donc on verra dans quelques semaines si les gens adhèrent" explique Raphaël Condamin. "La partie éthique et responsable est encore en projet aujourd'hui donc l'idée, c'est de la construire aussi avec les internautes de manière complètement participative. On a besoin d'initiatives, de personnes qui vont pouvoir à travers Youa nous proposer des sites qu'on va ajouter dans cette rubrique éthique et responsable."

Jusqu'au mois de juillet, 100% de l'argent généré par les recherches faites via Youa sera reversé à la Fondation de France pour lutter contre le coronavirus. Ensuite, il sera reversé intégralement à des causes liées au développement durable. Il suffit de télécharger Youa sur le site du moteur de recherche pour l'installer sur son ordinateur ou son smartphone.

