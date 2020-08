"La relance éco" : une soixantaine d'imprimantes 3D au sein des écoles militaires de Bourges

C'est la plus grande ferme militaire d'imprimantes 3D en Europe. À l'École du matériel de Bourges, l'Armée de terre a installé une soixantaine de ces machines produites par la société Hava 3D, basée au Mans dans la Sarthe. Depuis le mois d'avril, les imprimantes ont déjà fabriqué entre 60 000 et 80 000 objets. "Les installations sont impressionnantes. On retrouve cette soixantaine d'imprimantes alignées dans un grand hangar. Elles produisent toutes des pièces en série avec des opérateurs de l'armée qui ont été formés et assistés à distance", souligne Stanislas Clicquot, PDG de Hava 3D.

Dans un premier temps, la production a été axée sur la lutte contre le Covid-19. Des poignées de portes et des supports de visières de protection ont été fabriquées. Mais depuis que l'épidémie recule, la production se concentre sur du matériel destiné aux soldats en opération. "Ça peut être des protections de bouteille médicale, des entretoises pour des véhicules blindés légers, des poignées de radio, des bouteilles pour du lave-glace pour les véhicules blindés lourds. Il s'agit d'une multitude de pièces utilisées pour pallier aux ruptures des fournisseurs traditionnels de l'armée", poursuit Stanislas Clicquot.

Pour concevoir un objet, il faut d'abord le modéliser sur un logiciel sur un ordinateur. Toutes les informations sont ensuite envoyées à l'imprimante 3D. "On a des filaments plastiques qui vont être déroulés et déposés couche par couche pour fabriquer la pièce. Ça fonctionne comme une imprimante classique qui va déposer de l'encre sur une feuille de papier. Sauf que là, il s'agit de filaments et les couches successives donnent une troisième dimension", précise Stanislas Clicquot. C'est à l'Ecole du matériel à Bourges que des formations ont lieu. "L'armée fait venir des militaires de différents régiments de France pour les former à cette nouvelle technologie. On est persuadé que l'armée en fera une plus large utilisation", conclut Stanislas Clicquot.