La relance éco : une start-up toulousaine revend à prix cassés les invendus des pharmacies

Le Comptoir des pharmacies propose de revendre les invendus des pharmacies à d'autres via internet. Photo d'illustration.

Le Comptoir des pharmacies est une start-up montée par des Toulousains qui propose aux pharmacies de revendre leurs stocks d'invendus à prix bas sur une plateforme internet à d'autres pharmacies, le tout pour éviter le gaspillage. Leur activité a connu un pic pendant le confinement. L'un des gérants, Charles Romier, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi dans "La relance éco".

Des besoins en masques, gel hydroalcoolique, plexiglas...

Aujourd'hui un peu plus d'un tiers des pharmacies françaises utilisent leurs services, soit 7.000 officines adhérentes. Et le succès s'est renforcé pendant le confinement, avec les 18 salariés en télétravail. "Je pense que c'est la réactivité de notre plateforme qui a permis d'apporter de nouveau produits, explique Charles Romier, on essaye de répondre aux besoins des pharmaciens qui étaient en constante évolution". Le gérant parle notamment de besoins en gel hydroalcoolique, en masques, en protections en plexiglas pour les comptoirs des officines.

"Au vu des besoins liés aux stockages, qui ont été compliqués en début d'année du fait d'un manque de visibilité, aujourd'hui notre service est très utilisé notamment pour ces échanges de stocks." ajoute Charles Romier.

