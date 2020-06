La relance éco : une start-up de l'Ariège facilite la vie des établissements médicaux

La start-up E for I.A, basée à Pamiers en Ariège, édite des solutions logicielles et des outils numériques pour les revendeurs de matériel médical, les pharmaciens et les sociétés d'aide à la personne. Ainsi, E for I.A a notamment créé une tablette pour améliorer la bientraitance des résidents des EHPAD. Le directeur commercial de l'entreprise, Bruno Bensoussan, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi.

"Cette tablette va permettre de recenser tout ce qui se passe dans la chambre." — Bruno Bensoussan

Tout ce qui se passe dans la chambre du résident est recensé dans cette tablette et mis à disposition de la famille sur une plateforme. "Chaque personne qui va rentrer dans la chambre va être détecté sous forme d'un badge ou d'un code et en trois clics va renseigner ce qu'elle vient de faire dans la chambre", explique Bruno Bensoussan.

La crise sanitaire ne devrait pas freiner les clients selon le directeur commercial d'E for I.A. "Ce sera sous forme d'abonnement, comme on peut s'abonner à Canal plus ou à une boxe et après la maison de retraite sera tout à fait libre de sa politique commerciale qu'elle va faire vers les familles", détaille-t-il. De 12 salariés, l'entreprise compte doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année.