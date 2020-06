"La relance éco" : une startup toulousaine aide les entreprises à rebondir grâce à son incroyable logiciel

Geotrend a créé un logiciel d'intelligence artificielle capable de collecter et synthétiser des millions de pages internet. La startup toulousaine peut ainsi fournir à ses clients un condensé d'informations utiles à leur développement ou leur relance économique après la crise sanitaire. Son fondateur, Thomas Binant, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

"Ce logiciel peut aider les entreprises au nouveau rebond et à devenir leader de leur secteur " — Thomas Binant

Cette collecte ultra-rapide d'informations permet aux entreprises de se développer explique Thomas Binant : "Pour les grands groupes ça permet notamment de suivre les tendances, comprendre ce que font les concurrents pour ne surtout pas être à la traîne [...] ça demande une capacité de lecture d'informations qui est assez démentielle". Cette lecture d'informations est donc confiée à l'intelligence artificielle de ce logiciel.

"Ça demande une capacité de lecture d'informations qui est assez démentielle" — Thomas Binant

Geotrend a également créé un moteur de recherche spécial coronavirus explique le fondateur de la startup : "On a utilisé notre technologie pour identifier plus particulièrement les impacts de la crise c'est à dire les entreprises qui ont mis leurs salariés au chômage, qui licencient [...] ça permet aux acteurs qui travaillent avec elles de se positionner ou trouver de nouveaux fournisseurs".

Geotrend travaille essentiellement pour des grands comme Airbus et L'Oréal. "On a aussi quelques PME mais comme on est pas non plus structurés pour répondre aux besoins des PME on préfère aujourd'hui se concentrer sur les grands groupes", explique Thomas Binant.