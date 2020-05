La relance éco : Var Tourisme rassuré par le plan du gouvernement pour sauver le secteur

Edouard Philippe n'a pas eu peur des mots ce jeudi lorsqu'il a évoqué la situation du tourisme en France en pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 : "le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne" a dit le 1er ministre. Aux grands maux donc les grands remèdes il annonce un plan de 18 milliards d'euros pour tout le secteur. Une somme plutôt bien accueillie par Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme même si elle estime que le Var pourrait être mieux servi.

Je demande une enveloppe spécifique pour le Var. C'est le premier département touristique de France après Paris et donc une destination essentielle pour le tourisme national - Françoise Dumont

Le manque à gagner dans le département est important: près de 50% des nuitées touristiques. Les ponts du mio de mai, les vacances de Pâques ont été perdus. La saison devrait redémarrer le 2 juin pour les cafetiers et les restaurateurs si la France ne subit pas de deuxième vague. La réouverture dépendra aussi des mesures sanitaires qu'il faudra appliquer et le protocole pour les restaurateurs et cafetiers est très stricte.

Il fallait une ouverture au mois de juin et on ne peut que se féliciter que ce soit le 2 juin. En revanche confirmer cette date le 25 mai c'est assez tard et il manque la confirmation de la date d'ouverture pour l'hôtellerie de plein air. C'est le premier hébergeur du département du Var, il y a des confirmations à avoir.

Les professionnels s'attendent à une saison différente, une saison peut-être à repenser. Mais différente aussi parce qu'en vacances et dans les hébergements il va falloir respecter les mesures sanitaires. Malgré tout le Var espère pouvoir jouer sa carte de l’hétérogénéité : plage, montagne, grands espaces naturels.

En dehors de nos plages qui sont magiques nous avons un espace réservé et un tourisme vert mis à l'honneur et particulièrement bien préservé et le département est là pour accueillir du monde.

La "relance éco" est le nouveau rendez-vous sur France Bleu Provence, tous les jours à partir de 7h15. Coup de projecteur sur une activité économique de la région en pleine épidémie de Covid-19 et alors que le déconfinement vient tout juste de débuter et que de nombreuses entreprises reprennent progressivement leur activité. Vous pouvez déjà retrouver les précédentes interviews : "Le zoo de La Barben espère rouvrir prochainement", "Un collectif demande des assouplissements du droit du travail pour relancer l'activité", "On ne reprend pas un chantier d'un coup de baguette magique" dit la fédération du BTP 13".