La relance éco : Varinard, à Vaison-la-Romaine, s'active pour livrer les écharpes des nouveaux maires

Chaque jour, en cette période de déconfinement, France Bleu Vaucluse met l'accent sur une entreprise emblématique. Ce lundi nous évoquons la société Varinard à Vaison-la-Romaine. L'écharpe tricolore est 100% française et l'entreprise vaisonnaise est un fabricant réputé.

Mi-mars le confinement a contraint l'entreprise à modifier subitement son organisation de travail, explique Patrick Varinard : "Pendant le confinement nous avons continué à fabriquer nos écharpes étant donné qu'une grosse partie était fabriquée à l'extérieur par un centre d'aide par le travail qui a fermé. On a décidé de les fabriquer nous-mêmes et on s'est tous mis à fabriquer des écharpes nécessaires aux élections des maires qui vont se dérouler en ce moment pour ceux élus au premier tour."

Réorientation de la fabrication pour des visières lors du confinement

Dès le confinement, l'entreprise Varinard a fermé pendant une semaine : " On a fait tous nos papiers comptables, notamment pour les payes, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça. Alors on a regardé ce qu'on pouvait faire avec le matériel qu'on avait et on s'est mis à fabriquer des visières avec des plastiques non coupants, avec les sangles qu'on utilise pour nos drapeaux. On a fabriqué des visières de protection. Du coup c'est vrai, on va essayer de voir un petit peu d'autres produits, qui puissent nous apporter une gamme plus étendue de clients parce que si on a un souci, il faut qu'on ne soit pas systématiquement bloqué sur une vente de produits."

Le compte à rebours de l'installation des nouveaux conseils municipaux est lancé

Le Premier ministre a fait savoir qu'il souhaitait que les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier soient installés avant le 28 mai.

Pour Patrick Varinard, le défi est de répondre aux commandes dans les temps : "Notre cœur de métier, c'est quand même le pavoisement et les écharpes. Du coup, avec les élections des nouveaux maires on a prévu un stock suffisant. Pour le service expédition on a fait revenir tout le monde pour que tout soit prêt afin de faire les expéditions dans la journée et on a surtout anticipé l'approvisionnement de cartons, d'enveloppes pour les expéditions, d'étiquettes... Et avec le confinement, trouver de la matière première a été un peu difficile."