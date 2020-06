"La relance éco" : Vinovalie dans le Tarn a misé sur l'exportation pendant la crise

Vinovalie c'est un groupement de quatre caves coopératives du Gaillac, du Fronton et du Cahors. Créée en 2006 et basée à Saint-Sulpice-la-Pointe, la coopérative produit 18 millions de bouteilles chaque année et regroupe 162 salariés. Le confinement du pays - pour contrer l'épidémie de coronavirus - a forcément impacté Vinovalie qui a malgré tout continué sa production pendant la crise. Jacques Tranier, directeur général, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi.

"Nous avons continué à produire car nous avions un certain dynamisme à l'exportation en particulier" — Jacques Tranier

Les ventes à l'étranger n'ont pas faibli pendant le confinement, au contraire. Vinovalie a augmenté ses chiffres à l'export en mars et avril dernier. Les mesures mises en place par l'Etat étaient précieuses explique Jacques Tranier : _"Nous avons utilisé toutes les mesures qui étaient mises à notre disposition [...] on a obtenu un PGE (Prêt garanti par l'État) qui nous a permis de continuer comme si l'activité était normale"._

"On a obtenu un PGE _(Prêt garanti par l'État)_ qui nous a permis de continuer comme si l'activité était normale" — Jacques Tranier

Pendant le confinement Vinovalie a également conditionné une solution hydroalcoolique produite par la société Gaches notamment. Conditionnement dans des poches de cinq litres initialement utilisées pour les vins en Bag-In-Box (comprenez cubis).