La Relance Eco : Visitadom , les visites à domicile d’un kiné ou d’une infirmière en un clic

Les professionnels de santé , infirmières, kinés, ont du multiplier les visites à domicile pendant la crise du Covid. La startup Visitadom propose ses services pour leur faciliter la vie. Une application smartphone et un site internet leur permet une mise en relation directe avec le patient pour organiser au quotidien leurs visites.

315 millions d’actes de soins à domicile chaque année

« Nous essayons de faciliter la vie quotidienne de tous les professionnels de santé qui travaillent à domicile, infirmières, kinés, ostéopathes, sages-femmes"– explique Maximilien Rochaix , kinésithérapeute et fondateur de Visitadom.

« L’application leur permet de recevoir des prises en charge à domicile de patients sur internet ou de partenaires qui font de la gestion de soins à domicile, de mieux organiser leur tournée , de partager avec leurs collaborateurs, d’avoir un agenda partagé et sécurisé. »

La pratique des professionnels du secteur libéral et particulièrement des infirmiers s’est complexifiée pendant la crise sanitaire. L’application des mesures barrières a entraîné un allongement du temps des soins à domicile. Les infirmières libérales doivent continuer à suivre leurs patients, souvent âgés et polypathologiques, mais aussi prendre en charge de nouveaux malades pour une surveillance en cas de suspicion de COVID 19. Et dans le même temps, gérer le flux de nouveaux patients renvoyés chez eux suite à une opération, et ce, pour libérer des lits.

Les visites à domicile augmentent, même pour les kinés

« Le soin à domicile était déjà entrain d’augmenter avant la pandémie, il y avait déjà _de plus en plus de prise en charge ambulatoire dans le milieu hospitalier_. La pandémie a clairement montré que le secteur des soins à domicile est prêt à faire face pour que le système de santé puisse affronter ce type d’épidémie. »

Ce sont aujourd’hui plus de 130 000 infirmiers libéraux qui se déplacent au domicile des patients sur tout le territoire.

« Pour les kinés, les visites à domiciles n’étaient pas très populaires jusqu’ici. Maintenant, on le voit de plus en plus sur l’application, il y a de plus d’inscription pour des visites de kinésithérapeutes pour des soins à domicile. Pendant le Covid 19, on a fait plus de 20% d’inscription pour les visites de kiné à domicile. »

Sur la région Occitanie, une cinquantaine de professionnels de santé sont inscrit sur la base « Visitadom », kinés et infirmiers en majorité. Le but est de créer une communauté interdisciplinaire et leur permettre d’interagir pour faciliter la coordination des soins à domicile.