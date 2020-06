À Rumilly (Haute-Savoie), Vulli a résisté à la crise économique liée au coronavirus. Pour l’entreprise de jouets, créatrice de la célèbre Sophie la girafe, l’objectif est maintenant de renouer le lien avec ses clients. En septembre 2020, elle organisera un salon virtuel et interactif.

La relance éco : Vulli et Sophie la girafe vont créer un salon interactif

À Rumilly (Haute-Savoie), Vulli et Sophie la girafe ont résisté à la crise économique liée au coronavirus.

Installée dans l’Albanais à Rumilly, la société Vulli est spécialisée dans la conception et la fabrication de jouets. Depuis 1961, des dizaines de millions d’enfants dans 85 pays à travers le monde ont eu entre les mains son iconique Sophie la girafe. En 2019, Eric Rossi a pris la tête de cette entreprise qui emploie une centaine de personnes (en Haute-Savoie et dans les Vosges). Il revient sur l’impact des trois mois de confinement sur l’activité de Vulli. Il détaille également le concept de "salon interactif et virtuel" que la marque veut lancer à la rentrée de septembre.

France Bleu Pays de Savoie - Éric Rossi, comment se porte Sophie la Girafe ? Et plus généralement, comment votre entreprise Vulli a-t-elle passée la période du confinement ?

Éric Rossi, directeur de Vulli - Nos produits ont toujours été demandés mais durant le confinement, ils étaient plus difficiles à trouver puisqu’il y avait moins de points de ventes ouverts. Je dis qu’ils ont toujours été demandés parce que nous avons eu une activité de vente en ligne très soutenue, beaucoup plus qu’à la normale. La demande s’est transférée. Bien sûr, elle ne permet pas de rattraper ce que les magasins fermés n’ont pas vendu mais avec le déconfinement, nous avons constaté un accroissement des ventes. Aujourd’hui, cela nous permet de combler près la moitié du retard que nous avions accumulé à la mi-mai.

ECOUTEZ Éric Rossi, directeur de Vulli. Copier

Ce retard est-il encore rattrapable d’ici la fin de l’année ?

Oui, nous espérons-le rattraper et arriver à un niveau d’activité comparable à celui de l’année dernière qui avait été pour nous une année record.

Salon virtuel

Comment vivez-vous cette période très incertaine sur le plan économique ?

Il faut être très humble. Actuellement nous avons de très grosses difficultés à prévoir les futurs scénari. C’est d’autant plus compliqué que Vulli ne travaille pas uniquement pour la France. La moitié de notre chiffre d’affaires se fait à l’export donc nous suivons de près l’évolution de la crise sanitaire dans tous les autres pays. De plus, les restrictions de mouvements nous ont forcés à prendre des décisions sur la tenue de salons internationaux sur la deuxième partie de l’année. Nous avons choisi de faire des choses alternatives, de travailler sur un salon à distance, virtuel.

Un salon virtuel ? Pouvez-vous nous expliquer le principe ?

Il faut imaginer cela comme une émission de télé réalisée sur un plateau. Nous allons la rendre la plus divertissante et interactive possible avec de l’autre côté de l’écran des personnes qui auront pris rendez-vous. Elles seront dirigées vers les présentations de la même manière que nous aurions frais lors d’un salon en face à face. La seule différence est qu’elles ne pourront pas toucher le produit. Mais de toute façon, avec les protocoles sanitaires actuels, elles n’auraient pas pu le faire dans un vrai salon. Voilà la solution alternative que nous envisageons de mettre en place dès septembre. Vulli à certainement été la première société dans le secteur du jouet à l’annoncer. J’espère que c’est uniquement pour du court ou moyen terme. Ou en cas de retour de cette crise sanitaire qui nous force à nouveau à envisager des mesures de restrictions de déplacements.