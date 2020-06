La jeune société, durement frappée par la crise, tente de rebondir en proposant de courts séjours dans des endroits de rêve ou des lieux insolites pour organiser un weekend festif, un anniversaire ou un goûter d'enfants. Et les demandes en Gironde sont particulièrement nombreuses.

"La relance éco" : We Peps, pour petits événements d'après confinement en Gironde

Pendant deux mois, les deux fondateurs de cette société créée en 2018 à Paris, ont signé des chèques sans en encaisser aucun. "Comme les regroupements de personnes n'étaient pas autorisés, rappelle l'un d'eux Benjamin Poutier, tous les événements planifiés sur la période du confinement ont été annulés ou reportés."

Pour repartir après le 11 mai, ils proposent des lieux pour chaque "petit événement d'après confinement". Si vous recherchez la terrasse d'un loft aux Chartrons pour un apéritif, si vous préférez une maison avec piscine pour un weekend famille ou un jardin fleuri pour un goûter d'anniversaire, vous risquez fort de trouver sur leur site internet.

We Peps cherche des lieux en Gironde

"Sur la Gironde, on est extrêmement sollicité. On a beaucoup de demandes de gens qui cherchent des lieux pour pouvoir faire des vins d'honneur, des baptêmes, des repas de famille, des regroupements d'une vingtaine de personnes. Il y a un effet d'aubaine. On a multiplié par cinq le nombre de devis par rapport à l'avant confinement."

En Gironde, pour mener la vie de château. - @WePeps

Il s'agit le plus souvent d'une location pour une durée limitée, la moyenne est de 8 heures, qui répond à une simple question. "Si je n'ai pas la place chez moi, pourquoi ne pas louer chez quelqu'un qui en aurait d'avantage ?"

Le principe est bien sûr valable dans l'autre sens. Vous avez une grande cour intérieure, une résidence secondaire, ou un simple jardin d'agrément. Vous pouvez alors contacter We Peps pour lui communiquer vos tarifs, le type d'événement et le nombre de personnes que vous autorisez à venir chez vous. Un bon plan car dans notre département la société croule sous les sollicitations. "C'est frustrant, avoue Benjamin Poutier. Il faut vraiment qu'on puisse avoir des biens à proposer comme des jardins, des terrasses, des espaces extérieurs pour respecter les règles de distanciation."

