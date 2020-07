La relance éco: Weeloc, basée à Neuville-en-Ferrain, installe des plages éphémères dans les villes

Weeloc a été créé en 2105 et compte aujourd'hui cinq salariés. Elle est basée à Neuville-en-Ferrain, près de Lille, où elle dispose de 6.000 mètres carrés d'entrepôts où sont stockés toutes les piscines, transats et autres mobiliers utilisées pour l'installation de ces fameuses plages éphémères que de plus en plus de villes décident d'offrir à leurs habitants. Weeloc propose un service clef-en-main aux collectivités: de la conception jusqu'au démontage du projet. Benjamin Duchatel, l'un des quatre associés, explique: "Ça va du transport du matériel, à l'installation sur place en passant par la mise en place du sable, des barrières, du mobilier, du recrutement des maîtres nageurs sauveteurs, de personnes en charge de contrôler la qualité de l'eau chaque jour." Elle peut installer aussi bien des bassins, que des plateformes aquatiques, des zones ombragées, etc.

Weeloc a trouvé les solutions pour que les gestes barrières liés au Covid puissent être respectés sur ses plages - ©Weeloc

Weeloc fait appel à des prestataires pour chaque projet. Le plus grand actuellement en place est celui installé à Lyon dans le vélodrome du parc de la tête d'Or. L'entreprise gère ainsi sept sites différents cet été. Ça aurait dû être davantage mais la crise sanitaire est passée par là. A l'annonce du confinement, de nombreux projets ont été annulés. Mais l'entreprise a eu la bonne surprise d'avoir de nombreuses demandes lors de l'annonce du déconfinement. Elle a accompagné les villes sur les façons de mettre en place les gestes barrière au sein de ses plages, avec par exemple, des créneaux de réservation pour les piscines pour que les bassins et tout le matériel puisse être désinfecté toutes les demi-heures. La société, qui a réalisé en 2009, un chiffre d'affaire de 1.450.000€, devrait réaliser cette année environ 70% du chiffre d'affaire de l'an dernier.

L'entreprise propose également des installations de grimpe, avec des parcours en hauteur et des tyroliennes - ©Weeloc

La société se trouve dans une phase stratégique et cherche à se développer, notamment sur les autres prestations qu'elle propose. Des villes font notamment appel à elle pour des parcours de grimpe, avec par exemple des parcours en hauteur sur des structures en bois ou des tyroliennes, ou encore des pistes de luge. Ces activités peuvent être installées aussi bien en été qu'en hiver comme c'est déjà le cas à Maubeuge et Valenciennes. L'entreprise développe également un autre axe: la mise en place de brumisateurs temporaires, d'autant plus appréciés actuellement qu'ils permettent le respect des distanciations sociales.