"La relance éco" : WeGoGreenR pour des vacances éco-responsables

Repensez vos vacances , c’est le projet d’un couple de Bordelais qui vient de lancer un site de réservation d’hébergements et d’activités éco-responsables.

Jusqu'à il y a peu, le quotidien de Marie-Pierre et Stéphane c’était boulot, boulot et boulot. Marketing digital pour elle, management pour lui dans des entreprises de la grande distribution. Au bout d’un moment c’est l’overdose et le besoin d’un changement radical.

Engagé dans une démarche de transition écologique, le couple de trentenaires a l’idée d’un site pour recenser tous ceux qui comme eux font des efforts dans leur coin pour aller vers un monde un peu meilleur. Autrement dit, pas besoin d’aller au bout du monde pour passer de bonnes vacances.

Objectif 2500 en fin d'année

WeGoGreenR, c’est le nom de la plateforme lancée à la mi-mai. Un millier d’hébergements proposés dans toute la France. Du chalet en bois à la yourte en passant par la roulotte ou la cabane dans les arbres. L’objectif c’est d’en avoir 2500 dans le répertoire à la fin de l’année en travaillant notamment avec les gîtes et les chambres d’hôtes.

Une chambre d'hôtes écologique en Normandie - @WeGoGreenR

Les fondateurs ont établi une liste de 100 critères. D’abord la nature de l’habitation et les matériaux utilisés pour sa construction ou sa rénovation. Ensuite la gestion de l’eau et de l’énergie (fournisseur d’électricité, panneaux solaires, pompe à chaleur).

Egalement dans le cahier des charges, la gestion des déchets . Tant pour le recyclage que par exemple l‘utilisation d’objets de récupération pour le mobilier. Enfin, pour la nourriture, priorité aux produits bio et aux circuits courts, et même aux légumes du potager.

Sur WeGoGreenR, les hébergements sont classés suivant un indice, qui va de 1 à 5. Pas une sanction, plutôt une manière d’encourager ceux qui cherchent à avancer dans leur démarche éco-responsable. Le site, dont le lancement a été retardé de deux mois par le Covid et qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, reçoit un millier de visites par jour.