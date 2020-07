"La relance éco" : XLR Parachutisme redécolle à Soulac-sur-Mer

"On aimerait que ça décolle un peu plus, car ce n'est pas encore 'l'éclate' financièrement...mais c'est prometteur !" En dressant le bilan un an après avoir repris le centre de parachutisme de Soulac-sur-Mer, Yann Hari est plutôt satisfait. Il faut dire que ce passionné, qui a récupéré le centre en juin 2019 avec sa femme et trois amis, a rencontré quelques obstacles. D'abord, la réputation du centre, "sulfureuse" dit-il. L'affaire avait périclité. Yann Hari et son équipe ont dû communiquer, redorer le blason. Avec succès : la première saison a atteint les 450 sauts. L'équipe visait encore plus haut cette année...mais la crise sanitaire s'en est mêlée.

Tout le monde a envie de s'amuser - Yann Hari

XLR Parachutisme a pu reprendre ses activités le 20 juin, quasiment à la même date que le démarrage d'activité en 2019. Le centre vise le même nombre de clients que l'année passée. Il ne fait que des sauts en tandem : un moniteur et un client pour qui il s'agit d'un baptême. Et pour Yann Hari, le début de saison est plutôt une bonne surprise. "Après le confinement, tout le monde a envie de s'amuser. On se rend compte que finalement, la saison n'est pas si mal partie !" Les mesures sanitaires n'ont aucune conséquence sur le saut pour le client : au sol, tout est balisé pour respecter la distanciation, l'espace canapés où l'on attend le décollage est supprimé, les moniteurs gardent un masque intégral en permanence. Les clients, eux, peuvent tomber le masque le temps du saut, pour en profiter pleinement.

On a la chance de pouvoir se poser sur le sable, au pied des vagues - Yann Hari

Les images postées par XLR Parachutisme sur les réseaux sociaux sont assez époustouflantes. "On a la chance d'avoir une autorisation qu'on est peut-être les seuls à avoir en France, celle d'atterrir quotidiennement sur la plage" explique Yann Hari. "Avant 10 heures et après 19 heures, c'est-à-dire hors des heures de baignade surveillée, on a la chance de pouvoir se poser sur le sable, au pied des vagues...c'est génial, quand on se poser le soir avec les clients et qu'on leur offre la coupe de champagne." Yann Hari croit au potentiel du centre de Soulac-sur-Mer. La mauvaise réputation laissée par le propriétaire précédent n'est presque plus qu'un souvenir et la crise sanitaire n'a pour le moment pas eu de grosse conséquence économique. "On commence à reprendre le dessus."