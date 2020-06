La relance éco : Yamay, l'appli pour commander depuis sa table de restaurant en plein essor "grâce" au covid19

Cette application pour smartphone, mise au point pendant trois ans, décolle depuis le déconfinement, et plus encore avec la réouverture des bars et restaurants.

Yamay, c'est une appli qui permet aux clients, attablés dans un bar, un café ou un restaurant, de consulter la carte, de passer commande et de payer depuis son smartphone. Le serveur n'a plus qu'à amener les verres ou les plats. L'avantage pensé initialement, tant pour les consommateurs que pour les gérants : le gain de temps. Mais avec la crise du coronavirus, c'est aussi un système qui permet de réduire les interactions entre les clients et les serveurs en éliminant plusieurs allers-retours de la part des employés.

L'application a été créée par deux Valentinois : Clément Thuillier et Lucas Chosson. Et depuis la crise du coronavirus, et surtout la réouverture des établissements, les coups de téléphone pleuvent. "On a 10 à 15 appels par jour de professionnels, confie Clément Thuillier. Parmi nos premiers clients, on peut citer l'Etage et le Cristal Bar à Valence ou le Zythologue à Pont de l'Isère. Mais on envoie des packs d'installation aux professionnels partout en France".

L'application Yamay est gratuite pour les clients des bars et restaurants. Ce sont les patrons des établissements qui souscrivent un abonnement.

Réécoutez La relance éco : l'appli Yamay qui permet de commander et payer depuis sa table au restaurant. Copier

D'autres systèmes sur smartphone existent, mais les créateurs de Yamay ne craignent pas la concurrence : "Il existe, dans certains restaurants, des flashcodes à scanner pour découvrir le menu de l'établissement. Mais nous, on va plus loin, car on permet de commander et de payer directement depuis son téléphone", explique Clément Thuillier.

Pour plus d'info sur cette application Yamay, rendez-vous sur le site internet yamay.app.