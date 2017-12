Le PDG de Renault Carlos Ghosn et le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire sont ce jeudi après midi à Dieppe. Ils vont inaugurer la ligne de production de la nouvelle Renault Alpine A110 en présence de nombreuses personnalités.

Dieppe, France

C'est un grand jour pour l'usine Alpine de Dieppe. Le PDG du groupe Renault, Carlos Ghosn, sera sur le site en compagnie du Ministre de l'Economie et des Finances, l'eurois Bruno Le Maire. Ils vont donc inaugurer la ligne de production de la nouvelle Alpine A110. La fabrication de ce modèle est préparée depuis des mois sur le site historique de la marque. La production de l'Alpine a cessé en 1995. En 2012, le projet est relancé et il aboutit enfin

Carlos Ghosn, le patron de Renault, au volant de l’Alpine © AFP - Jean-Christophe Magnenet

Le site de Dieppe fabrique actuellement la Clio RS , environ 5500 véhicules sortent quotidiennement des chaines de l'usine. Ce n'est pas de la grosse production et pour la fabrication de l'Alpine, on est aussi sur de petits volumes, a priori 15 véhicules/jour . Toutefois, nous sommes sur une voiture "mythique" construite avec le savoir faire Dieppois, dans une usine historique. Renault a toutefois investi pour aménager la ligne de production, le chiffre précis sera rendu public ce jeudi par le PDG du Groupe. Il s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'Alpine est ce qu'on appelle un véhicule premium dont le prix s'élève à 56 000 euros et qui fait déjà la joie de ceux qui l'ont testée

Pour le bassin Dieppois, cette renaissance est une très belle opportunité. 151 emplois ont été créées. Il y a actuellement 392 personnes en CDI. Le site de Dieppe est celui qui a le plus recruté chez Renault.