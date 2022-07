La renaissance d'un site industriel à Noirmoutier

A Noirmoutier l'ancienne usine Beneteau fermée depuis plus d'1 an voit de nouveau sortir des bateaux. Un entrepreneur vient d'y localiser la production de bateaux à moteurs connus des amateurs de nautisme et réputés, la marque White Shark. L'objectif est d'en produire une centaine par an.

Ca s'anime de nouveau dans les immenses bâtiments du port de l'Herbaudière à Noirmoutier. Dans les anciens hangars de Beneteau Lionel Vergnes, importateur de bateaux et qui a repris la marque White Shark, a décidé d'y relancer la production de ces bateaux à moteur haut de gamme, connus des amateurs de nautisme.

"On a pris les clés le 1er janvier -raconte Lionel Vergnes- White Shark est une marque de bateaux à l'origine plus type pêche et qu'on développe pêche et famille, c'est une marque noble et c'est toujours attirant de reprendre une telle marque. Il y a de la demande, on est normalement partis sur un rythme de 120 bateaux par an (...) Il y a 27 salariés (dont d'anciens de chez Beneteau) et on est cruellement en manque de personnel". La marque propose 9 modèles de bateaux à moteurs de 6 à 9 mètres de long.

Usine de bateaux White Shark à Noirmoutier © Radio France - Yves-René Tapon

