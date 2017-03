La rénovation de l'éclairage public s'accélère dans la Loire

En 2016, huit millions d'euros ont été investis afin de rénover l' éclairage public dans 300 communes ligériennes. Trop énergivores et peu efficaces, les anciens lampadaires sont progressivement remplacés par des lampes LED qui consomment en moyenne quatre fois moins d'énergie !

L'éclairage public fait peau neuve dans la Loire, et il en était beaucoup question vendredi à Montrond les Bains où le Syndicat Intercommunal d'Energie de la Loire ( SIEL) organisait le salon de l’éclairage public et intérieur. Un événement destiné aux professionnels, aux élus et services techniques de collectivités. Le parc d'éclairage public dans la Loire compte environ 120 000 points lumineux, qui coûtent chacun 86 euros par an en maintenance et en électricité. Dans notre département, l'essentiel des équipements en place remonte aux années 70... trop énergivores et peu efficaces, certains lampadaires au mercure ne sont d'ailleurs plus autorisés et doivent être remplacés. Une modernisation qui s'est accélérée ces cinq dernières années.

Un investissement important, mais des économies d'énergie pour les communes

Le coût de l'éclairage public représente environ 40% de la facture d'électricité d'une commune. L'enjeu financier est donc important pour les collectivités qui investissent pour renouveler leurs vieux lampadaires en les remplaçant par des éclairages LED qui divisent par 4 la consommation d'énergie, avec des économies à la clé. Paul Triomphe est adjoint au maire de Feurs: " Avec le nouvel éclairage LED, nous consommons de 40 à 80% de moins sur certains points lumineux par rapport aux anciens équipements! Malgré l'augmentation du prix du kilowatt, de l'abonnement et des taxes, notre facture est en diminution" .

Un remplacement qui à un coût: 300 000 euros par an ( enfouissement des lignes compris) pour la commune de Feurs qui a déjà changé la moitié de son parc d'éclairage public. Mais la mutation est en marche : 10 000 lampes LED ont été installées depuis quatre ans dans la Loire.