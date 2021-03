"La rentrée 2021 sera très difficile" : les syndicats puydômois alertent sur les suppressions de postes

A l'appel de l'intersyndicale une centaine de personnes ont manifesté devant le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand ce mercredi après-midi. Les syndicats dénoncent les suppressions de postes et de classes prévues pour la rentrée prochaine, qui vont faire grimper le nombre d'élèves par classe préviennent-ils.

"On va se retrouver avec des classes à plus de 30 élèves dans les collèges et plus de 35 élèves dans les lycées, c'est intenable, on ne peut ni enseigner ni apprendre dans ces conditions," alerte Fabien Clavau du SNES. L'intersyndicale décompte 319 classes prévues à plus de 28 élèves dans les collèges du Puy-de-Dôme la rentrée prochaine.

"On ne peut pas repousser les murs des salles de classe"

Professeure d'une classe de maternelle à Enval (Puy-de-Dôme), Fabienne Chambon a 30 élèves dans sa classe, "et en y ajoutant l'aide pour un élève en situation de handicap et une aide éducative on arrive à 33 personnes dans la salle".

Elle ne comprend pas les 26 fermetures de classes prévues dans le premier degré pour la rentrée prochaine : "On va compresser les élèves dans des salles qui ne sont pas conçues pour autant de monde et ce alors que le virus circule, c'est incohérent !"

Les syndicats demandent l'annulation des suppressions de postes et du recrutement de professeurs pour faire baisser les effectifs. © Radio France - Théophile Vareille

Professeure au collège La Ribeyre à Cournon-d'Auvergne, Christine Andrieux explique qu'il n'est pas possible de bien travailler avec 30 élèves dans sa classe : "Pour bien s'occuper d'un élève, il faut lui donner du temps, mais on ne peut pas se démultiplier, donc on ne peut pas aider tout le monde, et à la fin c'est le élèves qui casquent, c'est marche ou crève."

Pour Fabien Clavau, la solution est simple, "il faut recruter, des professeurs, des infirmiers, des psychologues, sur tous les postes". Il prévient que si les 54 suppressions de postes dans le second degrés prévues dans l'académie sont maintenues, la rentrée 2021 "sera une des pires de l'histoire du Puy-de-Dôme".