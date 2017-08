La rentrée des classes, c'est déjà demain

Les clients sont de plus en plus nombreux dans les papeteries et les grands magasins, avant le grand boum des deux dernières semaines d'août. L'allocation de rentrée scolaire sera cette année de 364,09 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans. Elle sera versée le 17 août.

C'est déjà l'heure de faire les courses de la rentrée pour beaucoup de famille, et on approche du rush de la mi-août. Cartables, cahiers et crayons, c'est un vrai casse-tête pour certaines familles; un plaisir pour d'autres au contraire. Dans tous les cas, il faut jongler entre les exigences des professeurs et celles des enfants accros à la mode.

Les parents préfèrent "prendre du temps" et choisir avec les enfants

La saison a démarré tôt cette année "dès fin juin", c'est à dire avant la fin de l'école pour Damien Roux, le responsable de la papeterie Dulong à Bayonne. Dans les listes que donnent les écoles on voit "des différences en fonction des établissements". Certains collèges ont des listes plus longues et certains enseignants sont particulièrement exigeants comme celui qui demande un cahier de 140 pages avec couverture polypro jaune à petits carreaux, "sorti de nulle part", sourit Damien Roux.

La saison a démarré tôt

Il faut ajouter la pression de la publicité et de la mode, mais certains parents prennent ces achats comme "un moment de complicité" avec les enfants. Le moment est propice avant le rush de la fin août, que confirme Stéphane Pastre, le responsable de la rentrée au magasin Carrefour d'Anglet.

Stéphane Pastre, Carrefour Anglet: "ici on démarre plus tard à cause des fêtes de Bayonne"

Avec la spécificité locale: au Pays Basque on installe le rayon rentrée des classes 15 jours plus tard qu'ailleurs, à cause des fêtes de Bayonne, ou le rayon textile des fêtes prend toute la place. L'activité rentrée démarre tout de même dès la fin juillet et 50% du chiffre d'affaires est réalisé en deux semaines, du 15 au 31 août. Au total, dans un magasin comme Carrefour Anglet, de juin à septembre la rentrée des classes peut représenter jusqu'à 900.00€ de recettes.