La rentrée scolaire se passe aussi chez les professionnels de la coiffure

Au petit salon de Jimmy à Valence, la semaine avant la rentrée est tout sauf calme. Entre deux coups de ciseaux Andréas gère les réservations sur sa tablette : "On a eu quatre coupes pour enfants hier, trois demain et on en a plein la semaine prochaine."

En temps normal, dans ce salon, on fait des couleurs ou on taille des barbes, mais dès que la rentrée pointe le bout de son nez... "on a beaucoup, beaucoup d'enfants : de mi-août jusqu'à mi-septembre. Le rendez-vous de la rentrée, c'est le coiffeur", relate Marlène. Depuis 26 ans que je suis coiffeuse, ça a toujours été ça. La rentrée c'est un grand boum. C'est un peu la même période que Noël, car les parents veulent que leurs enfants soient beaux pour les premiers jours de l'année."

Andréas est coiffeur au Petit salon de Jimmy à Valence, © Radio France - Adrien Michaud

Pas que les coiffeurs

Il n'y a pas que les coiffeurs qui profitent de la rentrée, entre les colonies de vacances et les centres aérés, les poux prolifèrent en été. "Les parents sont beaucoup plus vigilants à la rentrée et ils viennent ici pour faire un check-up ou enlever les poux de leurs enfants, pour qu'ils soient nickel début septembre" explique Claudie co-gérante du salon Kid's Poux à Bourg-lès-Valence.

Claudie, dans sa boutique, aspire les poux avec un aspirateur spécial. © Radio France - Adrien Michaud

Ainsi, si l'activité est forte durant l'été, entre mi-août et mi-septembre, son établissement de traitement anti-poux est "30 à 40% plus fréquenté" annonce-t-elle.