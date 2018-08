La rentrée coûtera un peu moins cher pour les familles des élèves de collège et lycée cette année, mais plus cher pour les élèves de primaire. C'est ce que révèle la Confédération syndicale des familles ce jeudi, jour de versement de l’allocation de rentrée scolaire.

Une rentrée moins chère en collège et en lycée, mais plus onéreuse en primaire : c'est ce que dévoile l'enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF) publiée ce jeudi, jour du versement de l'allocation de rentrée, jugée "encore trop insuffisante" par l'organisation. Moins d'achats de produits de marques, une réutilisation du matériel : globalement, le coût de la rentrée scolaire pour les familles devrait diminuer de 2,91%. Mais la facture varie en fonction des classes.

340 euros pour l'entrée en sixième, plus de 400 euros pour une seconde générale

Pour un élève entrant en 6e, les familles devraient débourser un peu plus de 340 euros, soit 11 euros de moins que l'an dernier. Le budget d'une rentrée en seconde générale baisse également, à 400 euros environ soit 4,4% de moins qu'en 2017.

Les frais liés à l'entrée en CP augmentent de 10%

Mais la facture va augmenter en CP, avec 165 euros de frais, soit 10% de plus que l'an dernier. En cause, une hausse de 15 euros en fournitures et de 7 euros en équipements sportifs. On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours éducatif, "une volonté de ne pas négliger les dépenses pour que l'enfant étudie dans de meilleures conditions", a expliqué lors d'un point presse Johan Jousseaume, responsable éducation de la CSF.

Jusqu'à six stylos rouges et cinq tubes de colle pour une année de CP

L'allongement des listes de fournitures demandées pour le CP tend également à gonfler la facture. "Les établissements demandent parfois du matériel en grande quantité : 6 stylos rouges, 5 tubes de colle, etc.", regrette la CSF. Dans les classes moyennes du primaire, le budget est en hausse de 1,05%.

Moins de marques, plus de réutilisation du matériel

Dans la suite du parcours scolaire, les familles ont tendance à favoriser la réutilisation du matériel, notamment sportifs, ce qui explique la diminution globale du budget : "du collège au lycée, les parents y consacrent 7 à 15 euros de moins qu'en 2017", explique la Confédération.

Les familles sont aussi "plus attentives" à la nature de leurs achats, notamment vis-à-vis des produits de marque, "moins plébiscités", estime l'organisation.

Pour la CSF, l'allocation de rentrée insuffisante pour le lycée

Cette baisse du coût de la rentrée coïncide avec une augmentation de 1% de l'Allocation de Rentrée scolaire (ARS), versée sous conditions de ressources, à trois millions de familles. Le montant de cette allocation s'élève à 367,73 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02 euros pour les 11-14 ans, et 401,47 euros pour les 15-18 ans.

Si la CSF se réjouit de voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et en collège, elle regrette "des efforts encore trop insuffisants": "à partir du lycée, le coût de la rentrée dépasse le montant de l'ARS", et l'écart est encore plus élevé pour les filières professionnelles.