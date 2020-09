La rentrée sociale rassemble 600 personnes dans les rues de Montpellier, 250 à Béziers, 100 à Sète

600 personnes se sont rassemblées au centre ville de Montpellier à l'appel de la CGT, de l'UNSA et de Sud solidaires contre les suppressions de postes et pour des hausses de salaires.

"C'est la rentrée sociale, on se doit d'être là" , Robert se présente comme un fonctionnaire à la métropole de Montpellier et pour lui la grève et la manifestation sont les seules réponses à apporter au gouvernement qui "nous gèle pour la 11ème année consécutive notre point d'indice".

Fonctionnaires, cheminots, enseignants mais aussi techniciens des laboratoires d'analyse sans oublier les lycéens, 600 personnes à se rassembler au centre ville de Montpellier, entre la place Albert 1er et le jardin du Peyrou. C'est un peu moins que les gilets jaunes samedi dernier.

Un rassemblement à l'appel de la CGT, de l'UNSA, de Sud Solidaires rejoints par les lycéens contre les suppressions d'emplois et pour des hausses de salaires. Une revalorisation de son salaire, c'est ce que demande Estelle, technicienne de laboratoire à Labosud qui estime "que les professionnels des labos ont été oubliés par l'Etat, oubliés par le Ségur de la santé, alors qu'on vit une période très compliquée avec gens en stress, irascibles, impatients et nous, on sature ! D'autant qu'il n'y a pas que le covid, il y a aussi d'autres pathologies."

Eric Duranteau, policier municipal à Montpellier demande lui aussi une revalorisation de son salaire, "On a été très sollicité pendant le covid. C'est normal mais au moins qu'on est une reconnaissance". Le secrétaire général de la CGT à la mairie de Montpellier est très remonté contre les aides dont ont bénéficié des entreprises "qui aujourd'hui licencient, que ce soit Auchan, Bridgestone, Schneider Electric ou Orchestra. Qu'on aide les grandes entreprises d'accord, mais qu'elles jouent le jeu, qu'on mette des conditions de résultat à ces aides, comme elles (les entreprises) savent le demander à leurs salariés." Beaucoup dans le cortège s'inquiète de la crise économique qui s'annonce avec ces licenciements, à commencer par les retraités préoccupés par une baisse de leur pouvoir d'achat.

Mais au-delà de son cas personnel, Véronique alerte sur la situation économique des jeunes "il n'y a pas grand chose pour les premiers de corvée et comme on nous en prend de plus en plus on s'en sort mal. C'est difficile d'aider nos jeunes qui n'ont pas de boulot ou des petits boulots. Y'en a qui bouffe pas". Véronique organise d'ailleurs souvent ce qu'elle appelle des "tables ouvertes" pour faire manger ceux qui en ont besoin au-delà de la famille. Et notamment sa voisine qui élève seule ses enfants et qui, selon Véronique, "triche pour les masques car elle n'a pas les moyens d'en acheter à ses enfants".

La gratuité des masques pour tous les lycéens c'est d'ailleurs la revendication principale des membres de Sud Lycée, syndicat lycéen présent à la manifestation qui dénonce des exclusions d'élèves pour non respect du port du masque. Rémi explique que les deux masques distribués par la Région ne sont pas suffisants. "Il faut que l'Etat paie les masques. Pour une famille de quatre personnes, cela coûte 200 euros".

La mobilisation a réuni 250 personnes à Béziers, 100 à Sète.

600 personnes ont manifesté à Montpellier ce jeudi pour la rentrée sociale © Radio France - Claire Moutarde