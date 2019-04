La réorganisation de Alliance Healthcare à Tours inquiète les salariés

Sorigny, France

Le groupe Alliance Healthcare, un des plus importants grossistes en produits pharmaceutiques en France, cherche un site pour regrouper ses activités à Tours ou dans la région tourangelle. Healthcare possède des agences à Blois, Poitiers et Tours. Cette réorganisation inquiète les 36 salariés de Blois (La Chaussée-Saint-Victor) qui ont débrayé devant le site du Loir-et-Cher le 12 avril. Ils redoutent à terme une fermeture du site Blésois, ce qui entraînerait un déplacement important (80 km aller et 80 km retour).

Le secteur d'activité perd énormément d'argent - La Direction d'Healthcare

Les activités des 3 agences (Tours, Blois et Poitiers), et leurs salariés, seraient transférés à Tours, soit une centaine de personnes. Guillaume Renard est le directeur des opérations chez Healthcare. Il confirme l'intérêt de l'entreprise pour s'implanter à Tours et en particulier son intérêt pour la commune de Sorigny, au sud de Montbazon. On veut améliorer les conditions de travail de nos salariés et accroître notre qualité de service pour nos clients. On recherche donc un espace de plusieurs milliers de mètres carrés. Healthcare exerce le métier de répartiteur, c'est-à-dire que l'entreprise livre des médicaments aux pharmaciens. Le groupe perd de l'argent, explique Guillaume Renard. L'activité de répartiteur a perdu 23 millions en 2017, et 46 millions en 2018. Il est donc nécessaire pour nous d'avancer sur un projet de transformation pour retrouver un équilibre financier, et pérenniser les activités. La direction a donc entamé des discussions avec les syndicats. Elle compte faire des propositions de mobilités, de reclassements, alors que la CGT (dans le cadre d'un PSE) évoque le chiffre de 250 licenciements sur un effectif total en France de 3.500 salariés.