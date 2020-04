La réouverture des jardineries ne suffira pas à sauver la filière horticole, selon Etienne Bodin

Le monde horticole va-t-il pouvoir sortir la tête de l'eau ? Les jardineries ont obtenu le droit de rouvrir, après trois semaines de lourdes pertes, "entre 90 et 95% de perte de chiffre d'affaires", estime sur France Bleu Paris Etienne Bodin, délégué général de la Fédération des jardineries.

La vie va pouvoir reprendre pour une partie du monde horticole. Les jardineries ont obtenu le droit de rouvrir après trois semaines de confinement, car "elles vendent des produits de première nécessité" à savoir "de l'alimentation animale, des plants pour les potagers et des semences", explique ce lundi matin Etienne Bodin, délégué général de la Fédération des jardineries. Une décision saluée par Etienne Bodin, mais celui-ci se veut prudent : cela ne règlera pas tous les problèmes de la filière frappée de plein fouet par la crise sanitaire et économique du covid-19.

Pour permettre la réouverture de ces jardineries, encore faut-il s'assurer de la sécurité des personnels et des clients. La Fédération des jardineries a "rédigé un guide des bonnes pratiques sanitaires", assure Etienne Bodin. "On demande à nos adhérents de respecter un certain nombre de contraintes, notamment la densité de personnes sur le point de vente", explique-t-il. Le nombre maximum de personnes autorisées à être dans un même magasin "peut aller jusqu’à 100 personnes, avec le personnel, dans un magasin de 10 000 mètres carrés". Mais la Fédération recommande surtout aux clients de ne pas venir pour des achats autres que de première nécessité.

"Sauver la filière, ça me paraît difficile", Etienne Bodin

Pour Etienne Bodin, le confinement a mis à mal une grande partie du monde horticole, telles que les jardineries, les producteurs et les fleuristes. Les pertes sont énormes selon le délégué général de la Fédération des jardineries : "entre 90 et 95% de perte de chiffres d'affaires" pour les jardineries. L'autorisation de réouverture des jardineries peut ainsi "offrir des opportunités" aux horticulteurs, "qui souffrent énormément de ne pas avoir de débouché pour leurs plantes et leurs produits". Mais ces réouvertures ne suffiront pas, estime-t-il, car "les fleuristes sont totalement fermés".

