La réouverture des terrasses ce matin dans l'Yonne

Après plus de 6 mois de fermeture, les terrasses des cafés et restaurants rouvrent enfin pour la plupart dans les communes du département.

Pour cette deuxième phase du déconfinement , la météo est un peu maussade mais on cela ne gâche pas la joie de tous ceux qui peuvent reprendre leur activité ce mercredi matin . Et on pense bien sûr aux restaurateurs et aux propriétaires de bars. "Ce n'est pas une réouverture, c'est comme notre ouverture il y a neuf ans" explique Daphné propriétaire de la Renaissance avec son mari Vincent à Auxerre.

La terrasse peut accueillir un peu plus d'une vingtaine de personnes et ce matin dès 8 heures les premiers clients pointaient le bout du nez . Comme Geneviève "Ça fait chaud au cœur. Quand je suis arrivée dans la rue et que j'ai vu les tables et les chaises j'ai dit , mon dieu, nous voila de retour dans la vie normale."

Les premiers clients de Daphné , la patronne de la Renaissance à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Un peu plus loin au café Paul Bert , Jean Louis et Laurent arborent eux aussi un large sourire. "On retrouve nos vieilles habitudes, nos amis. On a l'impression d'attaquer un pallier dans la vie nouvelle . Ah oui c'est agréable de s'assoir, de boire son petit café tranquille , de lire l'Equipe. Il manque juste le soleil."